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Украина ведет 2:0 после первого тайма матча Евро-2020 с Македонией

16:46
Украина — Македония. Фото сайт УЕФА
Украина — Македония. Фото сайт УЕФА
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Сборная Украины выигрывает после первого тайма матча Евро-2020 у сборной Северной Македонии — 2:0.

Счет на 29-й минуте встречи открыл Андрей Ярмоленко. Спустя 5 минут полузащитник «Вест Хэма» ассистировал Роману Яремчуку, который увеличил преимущество украинцев.

После этого был отменен гол Горана Пандева. Аргентинский арбитр Фернандо Рапальини определил офсайд у македонца.

Украина — Македония

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