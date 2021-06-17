Украина ведет 2:0 после первого тайма матча Евро-2020 с Македонией
16:46
Сборная Украины выигрывает после первого тайма матча Евро-2020 у сборной Северной Македонии — 2:0.
Счет на 29-й минуте встречи открыл Андрей Ярмоленко. Спустя 5 минут полузащитник «Вест Хэма» ассистировал Роману Яремчуку, который увеличил преимущество украинцев.
После этого был отменен гол Горана Пандева. Аргентинский арбитр Фернандо Рапальини определил офсайд у македонца.
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