Украина ведет 2:0 после первого тайма матча Евро-2020 с Македонией

Сборная Украины выигрывает после первого тайма матча Евро-2020 у сборной Северной Македонии — 2:0.

Счет на 29-й минуте встречи открыл Андрей Ярмоленко. Спустя 5 минут полузащитник «Вест Хэма» ассистировал Роману Яремчуку, который увеличил преимущество украинцев.

После этого был отменен гол Горана Пандева. Аргентинский арбитр Фернандо Рапальини определил офсайд у македонца.