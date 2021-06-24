Сборная Украины пробилась в плей-офф как одна из четырех лучших сборных, занявших третье место в своих группах. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко сыграет со сборной Швеции. Скандинавы заняли первое место в квартете с Испанией, Словакией и Польшей.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает коэффициент 70.0 на то, что Украина выиграет чемпионат Европы. Такой же котировкой оцениваются шансы сборной Чехии.

Хуже котируются сразу три команды — Уэльс (80.0), Швейцария (100) и Австрия (150), которая обыграла украинцев на групповом этапе. Шансы Швеции на победу в турнире представляются чуть более весомыми — коэффициент 55.0.

Главные фавориты Евро-2020 — Франция (4.80), Италия (6.80) и Англия (7.50).

Также БЕТСИТИ назвал главных претендентов в споре за лучшего бомбардира турнира. Сделать ставку на победу Криштиану Роналду (пять голов) можно с коэффициентом 1.70.

Далее в списке претендентов идут Ромело Лукаку (три гола, коэффициент 6.00), Карим Бензема (два гола, 13.0) и Чиро Иммобиле (два гола, 15.0).

Победа украинцев Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука оценена одинаковым коэффициентом 50.0. Напомним, у обоих пока по два гола на этом Евро.

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