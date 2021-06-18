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Украина может помешать России выйти в плей-офф Евро. Объясняем неприятный расклад

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Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Перед последним туром в группах В и С на чемпионате Европы сложилась ситуация, что сборные России и Украины могут занять третьи места в своих квартетах. Наиболее вероятный расклад для этого: поражение россиян от Дании в один гол в результативном матче (1:2, 2:3 и так далее) и победа Бельгии над Финляндией в группе В, а также поражение Украины от Австрии в группе С.

Напомним, что в плей-офф, помимо двух сборных из каждого квартета, выходят четыре лучшие команды, занявшие третьи места. Они ранжируются между собой по числу очков, а далее разности мячей и количеству голов.

У России при раскладе, указанном выше, будет 3 очка и «минус 3», а вот у Украины — 3 очка и лучшая, чем у россиян, разность, если она не уступят Австрии в три гола или более.

Поэтому, если при таком варианте развития событий найдется еще три сборных с третьих мест, которых обойдут Россию, и хотя бы одна, которая не обойдет Украину, результаты наших соседей могут напрямую повлиять на судьбу команды Черчесова.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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