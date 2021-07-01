Украина может опуститься в рейтинге ФИФА, несмотря на попадание в четвертьфинал Евро

Сборная Украины может опуститься в рейтинге ФИФА, несмотря на выход в 1/4 финала Евро-2020.

Позиция Украины в рейтинге ФИФА почти не изменились за время Евро: две победы и два поражения увеличили ее рейтинг всего на 1 балл. Еще 7 очков Украине достались за удачные результаты контрольных матчей в начале июня. При этом Украина пока что потеряла в рейтинге одну позицию, опустившись с 24-е на 25-е место в общемировом списке — из-за того, что некоторые ее соседи по таблице выступили лучше.

В европейском рейтинге Украина остается на 16-м месте. Однако победа в предстоящем матче с Англией может передвинуть ее вверх на несколько позиций. Слегка подняться можно даже в случае проигрыша в серии пенальти. Опуститься ниже Украина не может даже в случае проигрыша в основное время: поражения в плей-офф не приводят к потере рейтинговых очков. Теоретически, правда, Украину может обойти Чехия — но только если дойдет до финала Евро.

Ближайшее практическое применение рейтинга ФИФА ожидается на жеребьевке финального турнира чемпионата мира в Катаре. До нее остается еще почти год, и за это время в рейтинге многое может измениться в результате отборочных матчей.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины встретится с Англией. Матч состоится 3 июля, начало — в 22.00 (мск).