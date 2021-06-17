Украина — Македония: стартовые составы на матч Евро-2020
15:07
Сборная Украины 17 июня сыграет против Северной Македонии в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020. Команды объявили стартовые составы на игру.
Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Караваев, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Зинченко, Ярмоленко, Малиновский, Яремчук.
Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Алиоски, Спировски, Адеми, Николов, Барди, Пандев, Эльмас.
Матч начнется в 16:00 по московскому времени. Команды выступают в группе С, вместе с такими сборными, как Нидерланды и Австрия.
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