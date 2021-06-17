Украина — Македония, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало трансляции
14:30
Сегодня, 17 июня, состоится матч группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020 между командами Украины и Македонии. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе С с такими сборными, как Австрия и Нидерланды.
В рамках Евро команды встречались дважды, оба раза победу одерживали футболисты из Украины (1:0, 2:0).
За матчем Украина — Македония можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».
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