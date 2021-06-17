Что нужно Украине в матче с Австрией, чтобы попасть в плей-офф? Расклады Евро для команды Шевченко

После матча Украина — Северная Македония (2:1) положение команд в группе С чемпионата Европы выглядит так.

Австрия — 3 очка (1 матч), разность мячей — 3-1;

Нидерланды — 3 (1), 3-2;

Украина — 3 (2), 4-4;

Северная Македония — 0 (2), 2-5.

Оставшиеся матчи в группе

17 июня — Нидерланды — Австрия;

21 июня — Северная Македония — Голландия, Украина — Австрия;

Рассмотрим расклады на плей-офф.

1. Если голландцы победят Австрию, то все просто. Нидерланды — в плей-офф с первого места в группе, Македония вылетает. Украина и Австрия в очном матче решат, кто займет второе место. Если они сыграют вничью, то выше будет сборная с лучшей разностью мячей (если она одинаковая, то важно количество голов).

2. В случае ничьей Нидерландов и Австрии Македония также точно занимает четвертое место и вылетает. Украина, если проиграет Австрии или сыграет вничью, останется третьей, а если победит — то будет второй при всех раскладах, кроме поражения голландцев от Македонии.

3. В случае победы Австрией над Нидерландами ситуация запутается. Украина теоретически вообще может остаться четвертой, если проиграет Австрии, а Македония, например, победит голландцев 3:2 или 4:3. В случае ничьей украинцы наверняка станут третьими — если Нидерланды опять же не проиграют Македонии. А если Украина победит Австрию, то при потере очков голландцами станет и вовсе первой. При победе «Оранжевых» три сборные (Австрия, Нидерланды, Украина) наберут по 6 очков — места распределятся в зависимости от разности мячей и числа голов внутри этой «подгруппы» из трех команд.

4. С 6 очками Украина выйдет в плей-офф и с третьего места — из-за результатов в других группах уже понятно, что с двумя победами сборная точно попадет в топ-4 лучших на третьих позициях. 4 очка — очень хороший шанс на 1/8 финала, 3 очка — пока непонятно, вероятно, все будет зависеть от разности мячей.