Украина разгромила Кипр в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Украины победила команду Кипра (4:0). Игра состоялась в Харькове на стадионе «Металлист».

Дубль в составе победителей сделал Андрей Ярмоленко. Также отличились Александр Зинченко и Роман Яремчук. Ярмоленко и Зинченко забили по голу с пенальти. Гости играли в меньшинстве с 36-й минуты после удаления Андреаса Панайоту.

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Македонии. Киприоты в финальную часть турнира не пробились.

Товарищеский матч

Украина — Кипр — 4:0 (2:0)

Голы: Ярмоленко, 37 — с пенальти (1:0). Зинченко, 45+2 — с пенальти (2:0). Яремчук, 59 (3:0). Ярмоленко, 65 (4:0).

Украина: Пятов, Кривцов, Соболь, Зинченко, Матвиенко (Караваев, 60), Забарный, Макаренко (Степаненко, 46), Малиновский (Судаков, 67), Ярмоленко (Шапаренко, 70), Яремчук (Беседин, 67), Зубков (Марлос, 46).

Кипр: Панаи, Кириакидис (Захариу, 69), Иоанну, Панайоту, Каро, Сотириу, Авраам (Кусулос, 46), Артиматас (Гогич, 78), Папулис (Кастанос, 61), М.Илиа (Христофи, 46), Питтас (Лоизу, 85).

Удаление: Панайоту, 36.

7 июня. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».