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Сегодня, 19:00

Украина — Бельгия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Матч Евро-2024 Украина — Бельгия состоится 26 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты сборной Бельгии.
Фото AFP

Сборные Украины и Бельгии 26 июня проведут матч группы Е чемпионата Европы-2024 по футболу. Игра пройдет в Штутгарте (Германия) на одноименной арене. Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Украина — Бельгия можно будет по подписке и в прямом эфире в онлайн-платформе Okko. Начало — в 19.00 мск в среду. На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий противостояния Евро-2024 Бельгии и Украины.

Сборная Бельгии с главным тренером Доменико Тедеско набрала три очка и находится на втором месте в турнирной таблице группы Е с разницей голов — 2-1. Украина под руководством Сергея Реброва заработала три балла и идет на четвертой строчке с разницей мячей — 2-4.

Евро-2024 завершится 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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