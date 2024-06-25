Сборные Украины и Бельгии 26 июня проведут матч группы Е чемпионата Европы-2024 по футболу. Игра пройдет в Штутгарте (Германия) на одноименной арене. Она начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Украина — Бельгия можно будет по подписке и в прямом эфире в онлайн-платформе Okko. Начало — в 19.00 мск в среду. На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция самых интересных событий противостояния Евро-2024 Бельгии и Украины.

Сборная Бельгии с главным тренером Доменико Тедеско набрала три очка и находится на втором месте в турнирной таблице группы Е с разницей голов — 2-1. Украина под руководством Сергея Реброва заработала три балла и идет на четвертой строчке с разницей мячей — 2-4.

Евро-2024 завершится 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии.

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