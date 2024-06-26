Украина — Бельгия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Появились стартовые составы сборных Украины и Бельгии на матч 3-го тура группового турнира Евро-2024.

Встреча пройдет на стадионе «Штутгарт Арена» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Украина: Трубин, Матвиенко, Сваток, Забарный, Миколенко, Тымчик, Судаков, Бражко, Шапаренко, Довбик, Яремчук.

Бельгия: Кастеелс, Вертонген, Фас, Теате, Кастань, де Брейне, Онана, Тилеманс, Доку, Лукаку, Троссар.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия.