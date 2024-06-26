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Сегодня, 17:30

Украина — Бельгия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Украина сыграет с Бельгией на чемпионате Европы по футболу 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ромелу Лукаку (сборная Бельгии).
Фото Global Look Press

Сборные Украины и Бельгии сыграют в матче группы Е на чемпионате Европы по футболу в среду, 26 июня. Встреча пройдет на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния Украина — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Прогноз на матч чемпионата Европы 2024 Украина — Бельгия доступен на нашем сайте.

Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Украина
Бельгия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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