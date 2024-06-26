Бельгия сыграла вничью с Украиной и со второго места в группе вышла в плей-офф Евро-2024

Сборная Бельгии сыграла вничью с Украиной в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 0:0. Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена».

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

Во время встречи болельщики дважды мешали полузащитнику сборной Бельгии Кевину Де Брейне исполнять штрафной удар, светя ему в глаза лазером с трибун.

Бельгия с 4 очками заняла второе место в турнирной таблице группы Е, обойдя по дополнительным показателям Словакию и Украину, которые набрали такое же количество баллов. В 1/8 финала чемпионата Европы бельгийцы сыграют против Франции. Национальная команда Украины покинула турнир.

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