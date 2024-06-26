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Сегодня, 12:20

Украина — Бельгия: на каком канале и сайте сегодня трансляция матча Евро-2024

Украина сыграет с Бельгией на чемпионате Европы по футболу 26 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ромелу Лукаку (сборная Бельгии).
Фото Global Look Press

Украина сыграет с Бельгией в матче группы Е на Евро-2024 в среду, 26 июня. Игра пройдет на стадионе «MHP Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния Украина — Бельгия можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на стриминговой платформе Okko по платной подпсике.

В группе Е все соперники набрали одинаковое количество баллов — по три. По дополнительным показателям бельгийцы опережают и занимают вторую строчку в квартете, а украинцы — четвертую.

Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Украина
Бельгия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Украины по футболу
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