Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заменен после первого тайма матча Евро-2020 против Австрии. Вместо него на поле вышел Виктор Цыганков.

Австрийцы после первой половины ведут 1:0. Единственный мяч на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер.