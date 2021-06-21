Украина — Австрия: Малиновский заменен после первого тайма
20:07
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский заменен после первого тайма матча Евро-2020 против Австрии. Вместо него на поле вышел Виктор Цыганков.
Австрийцы после первой половины ведут 1:0. Единственный мяч на 21-й минуте забил Кристоф Баумгартнер.
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