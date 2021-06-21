Сегодня, 21 июня, сборная Украины сыграет против Австрии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Обе сборные имеют одинаковое количество очков в группе (по 3), в случае ничьей или победы украинцы занимают второе место в группе, при поражении — третье.

Украина и Австрия впервые сыграют друг против друга в рамках Евро. До этого сборные дважды встречались в товарищеских встречах.

За матчем Украина — Австрия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Россия 1».