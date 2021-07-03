Украина — Англия: прогноз Александра Мостового на матч Евро-2020
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Англии.
«В этой встрече Англия является безоговорочным фаворитом. Команда по составу и качеству игры сильнее противника, но я бы и не списывал Украину. Она уже сделала все невозможное. Ребята будут умирать на поле. Да, англичанам будет непросто. Они играют не дома, без болельщиков. Трудно предположить, как пройдет игра, может быть все, что угодно. Если Англия и выиграет, то с разницей в один мяч. Последняя игра далась им непросто, забили два мяча, но уже в концовке игры», — сказал Мостовой «СЭ».
Матч состоится 3 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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