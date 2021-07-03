Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Англии.

«В этой встрече Англия является безоговорочным фаворитом. Команда по составу и качеству игры сильнее противника, но я бы и не списывал Украину. Она уже сделала все невозможное. Ребята будут умирать на поле. Да, англичанам будет непросто. Они играют не дома, без болельщиков. Трудно предположить, как пройдет игра, может быть все, что угодно. Если Англия и выиграет, то с разницей в один мяч. Последняя игра далась им непросто, забили два мяча, но уже в концовке игры», — сказал Мостовой «СЭ».

Матч состоится 3 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.