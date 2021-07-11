«Уэмбли» сделал заявление о прорыве фанатов на стадион перед финалом Евро

«Уэмбли» выступил с официальным заявлением о прорыве фанатов перед финалом Евро-2020 Италия — Англия.

«Мы ведем разбирательство в связи с инцидентом, который произошел на внешнем периметре безопасности стадиона при поддержке полиции. Меры безопасности были приняты быстро, нарушений и прорыва людей без билетов на матч не зафиксировано», — приводит журналист ESPN Джеймс Олли текст заявления.

Позднее представитель «Уэмбли» выступил с новым заявлением.

«Небольшая группа людей все же прорвалась на стадион через охрану. Мы вместе со стюардами и службой безопасности работаем над тем, чтобы убрать этих людей со стадиона. Любой человек на трибунах, у которого нет билета, будет моментально изгнан с арены», — говорится в новом заявлении.

New from Wembley Stadium spokesperson: «There was a breach of security and a small group of people got into the stadium. We are now working closely with stadium stewards and security to remove these people. Anyone inside the stadium without a ticket will be instantly ejected.» — James Olley (@JamesOlley) July 11, 2021

За полчаса до начала финала Евро-2020 сообщалось, что группа фанатов штурмом прорвалась на «Уэмбли».