Уэльс — Швейцария, Евро-2020: где смотреть прямую трансляцию матча
Сегодня, 12 июня, сборная Уэльса сыграет против Швейцарии в матче группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
В рамках Евро команды не встречались с 2011 года. Из четырех очных встреч на турнире, Уэльс лишь однажды смог обыграть соперника — как раз в октябре 2011 года со счетом 2:0.
Встреча пройдет в Баку, на Олимпийском стадионе, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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