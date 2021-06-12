Сегодня, 12 июня, сборная Уэльса сыграет против Швейцарии в матче группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.

В рамках Евро команды не встречались с 2011 года. Из четырех очных встреч на турнире, Уэльс лишь однажды смог обыграть соперника — как раз в октябре 2011 года со счетом 2:0.

Встреча пройдет в Баку, на Олимпийском стадионе, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

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