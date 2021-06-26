Дубль Дольберга помог Дании разгромить Уэльс в 1/8 финала Евро-2020
Сборная Дании обыграла сборную Уэльса (4:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Матч состоялся в Амстердаме (Нидерланды).
Дубль в этой игре сделал Каспер Дольберг. Датский форвард отличился на 27-й и 48-й минутах. Первый мяч он забил ударом из-за пределов штрафной, а второй с близкого расстояния после ошибки Неко Уильямса. Йоаким Мехле сделал счет крупным на 88-й минуте. Четвертый мяч в концовке забил Мартин Брэйтуэйт.
Ранее датчане вышли из группы, набрав три очка благодаря победе над сборной России (4:1). В 1/4 финала они сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Евро-2020
1/8 финала
Уэльс — Дания — 0:4 (0:1)
Голы: Дольберг, 27 (0:1). Дольберг, 48 (0:2). Мехле, 88 (0:3). Брэйтуэйт, 90+4 (0:4).
Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс (Н.Уильямс, 40), Родон, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Моррелл (Уилсон, 59), Бэйл, Мур (Т.Робертс, 78).
Дания: Шмейхель, Кьер (Бойлесен, 77), Вестергор, Кристенсен, Стрюгер Ларсен (Андерсен, 77), Мехле, Дилэйни (Нергор, 60), Хейбьерг, Брэйтуэйт, Дольберг (Корнелиус, 69), Дамсгор (Йенсен, 60).
Предупреждения: Родон, 26. Мур, 40. Брукс, 80. Бэйл, 90+3.
Удаление: Уилсон, 90.
Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).
ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Дингерт, Фриц (все — Германия).
26 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Результаты опроса
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