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Дубль Дольберга помог Дании разгромить Уэльс в 1/8 финала Евро-2020

20:54
Сборная Дании празднует гол. Фото Официальный Twitter Евро 2020.
Сборная Дании празднует гол. Фото Официальный Twitter Евро 2020.
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Сборная Дании обыграла сборную Уэльса (4:0) в матче 1/8 финала Евро-2020. Матч состоялся в Амстердаме (Нидерланды).

Дубль в этой игре сделал Каспер Дольберг. Датский форвард отличился на 27-й и 48-й минутах. Первый мяч он забил ударом из-за пределов штрафной, а второй с близкого расстояния после ошибки Неко Уильямса. Йоаким Мехле сделал счет крупным на 88-й минуте. Четвертый мяч в концовке забил Мартин Брэйтуэйт.

Ранее датчане вышли из группы, набрав три очка благодаря победе над сборной России (4:1). В 1/4 финала они сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.

Евро-2020

1/8 финала

Уэльс — Дания — 0:4 (0:1)

Голы: Дольберг, 27 (0:1). Дольберг, 48 (0:2). Мехле, 88 (0:3). Брэйтуэйт, 90+4 (0:4).

Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс (Н.Уильямс, 40), Родон, Мефам, Рэмси, Аллен, Джеймс (Брукс, 78), Моррелл (Уилсон, 59), Бэйл, Мур (Т.Робертс, 78).

Дания: Шмейхель, Кьер (Бойлесен, 77), Вестергор, Кристенсен, Стрюгер Ларсен (Андерсен, 77), Мехле, Дилэйни (Нергор, 60), Хейбьерг, Брэйтуэйт, Дольберг (Корнелиус, 69), Дамсгор (Йенсен, 60).

Предупреждения: Родон, 26. Мур, 40. Брукс, 80. Бэйл, 90+3.

Удаление: Уилсон, 90.

Судьи: Зиберт. Зайдель, Фольтин (все — Германия).

ВАР: Данкерт. Гиттельманн, Дингерт, Фриц (все — Германия).

26 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Уэльс — Дания

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия
Австрия

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 225633
Все опросы
Кто виноват в вылете сборной России с Евро-2020?
Вся команда
29.1%
Тренер
22.8%
Игроки
3.8%
Отдельные игроки
1.3%
Стечение обстоятельств
0.9%
Никто, это наш уровень
42.0%
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