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Сегодня, 15:37

УЕФА: Великобритания и Ирландия, Турция, Италия подали заявки на проведение Евро в 2028 и 2032 годах

Виктория Кравченко
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УЕФА: Великобритания и Ирландия, Турция, Италия подали заявки на проведение Евро в 2028 и 2032 годах.
Фото Global Look Press

Сегодня, 12 марта, УЕФА получил три досье с заявками от национальных ассоциаций, заинтересованных в проведении чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов, сообщает пресс-служба организации.

Таким образом, Англия, Ирландия подали заявки на проведение чемпионата Европы 2028 года. Италия претендует на проведение турнира в 2032 году. Отметим, Турция подала заявку на проведение Евро в 2028 и 2032 годах.

В скором времени администрация УЕФА рассмотрит каждую заявку, а Исполнительный комитет УЕФА проголосует за право проведения обоих турниров в октябре.

Источник: https://www.uefa.com/returntoplay/news/0280-17c0490fb4ad-907095cffc58-1000--uefa-euro-2028-and-2032-bid-dossiers-submitted/
Чемпионат Европы по футболу
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