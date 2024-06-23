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УЕФА усилит меры безопасности на матчах Евро-2024 после инцидента с Роналду

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует усилить меры безопасности на матчах Евро-2024 в Германии.

Данное решение принято после того, как во время встречи второго тура группового этапа между сборными Португалии и Турции (3:0) сразу несколько болельщиков выбежали на поле ради селфи с Криштиану Роналду. Об это сообщает журналист Sky News Роб Харрис.

«На стадионах будут дополнительные меры безопасности, чтобы соответствовать требованиям турнира и предотвратить подобные инциденты. Из соображений безопасности мы не можем их комментировать. Напоминаем, любое вторжение на поле представляет собой нарушение правил поведения на стадионе и влечет за собой выдворение с трибун, запрет на присутствие на любых международных матчах и заявление во внутренние органы за незаконное вторжение на территорию», — приводит Харрис комментарий УЕФА в соцсети Х.

Сборная Португалии после двух туров набрала 6 очков и лидирует в турнирной таблице группы F. Команда гарантировала себе участие в плей-офф турнира.

Надо отметить, что сфотографироваться во время матча Евро-2024 пытались не только с Роналду. Фанат хотел сделать селфи с бельгийским полузащитником Кевином Де Брейне во время игры со Словакией (0:1) в рамках первого тура группового этапа.

Криштиану Роналду. Роналду — самый возрастной автор голевой передачи в истории Евро. Но по-прежнему без голов в Германии

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
УЕФА
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