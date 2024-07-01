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УЕФА расследует поведение Беллингема после матча со Словакией на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УЕФА открыл дисциплинарное расследования поведения полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема после матча со Словакией (2:1 д.в.) в 1/8 финала Евро-2024, сообщает пресс-служба организации.

После финального свистка 21-летний англичанин приложил руку к паху и изобразил неприличный жест. Предполагается, что он мог быть обращен в сторону скамейки с представителями сборной Словакии.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.

Джуд Беллингем
Футбол
Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Франции по футболу
УЕФА
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