УЕФА провел презентацию логотипа Евро-2024

УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч.

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55 flags united by 6 shared colours



+ Berlin's iconic Olympiastadion ??



= the UEFA #EURO2024 logo! ?



??? ?? ... ??? ?? ??? ... pic.twitter.com/zHTiwUQyew — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

Чемпионат Европы — 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Жеребьевку финальной стадии примет Эльбская филармония в декабре 2023 года. В финальном раунде выступят 24 сборных, которые будут поделены на шесть групп.

Германия автоматически попала в финальную стадию чемпионата Европы в качестве хозяйки турнира, остальные участники будут выявлены по итогам квалификации. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в декабре 2022 года.