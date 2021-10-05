УЕФА провел презентацию логотипа Евро-2024
22:10
УЕФА представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года.
В логотипе Евро-2024 сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского «Олимпиаштадиона», где пройдет финальный матч.
Чемпионат Европы — 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Жеребьевку финальной стадии примет Эльбская филармония в декабре 2023 года. В финальном раунде выступят 24 сборных, которые будут поделены на шесть групп.
Германия автоматически попала в финальную стадию чемпионата Европы в качестве хозяйки турнира, остальные участники будут выявлены по итогам квалификации. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в декабре 2022 года.
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