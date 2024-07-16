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Сегодня, 19:12

УЕФА признал гол Ямаля в ворота сборной Франции лучшим на Евро-2024

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Гол вингера сборной Испании Ламина Ямаля в ворота национальной команды Франции признан УЕФА лучшим забитым мячом Евро-2024.

Сборные Франции и Испании встретились в полуфинале чемпионата Европы. Победу одержала «красная фурия» со счетом 2:1.

В тройку лучших голов чемпионата Европы также вошел мяч английского полузащитника Джуда Беллингема в матче 1/8 финала турнира со Словакией (2:1 д.в), а также гол швейцарца Джердана Шакири во встрече 2-го тура группового этапа с Шотландией (1:1).

В финале Евро-2024 Испания обыграла Англию со счетом 2:1. Национальная команда завоевала трофей в четвертый раз в истории, что является рекордным показателем.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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