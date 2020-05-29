УЕФА показывает финал Евро-1988 Голландия — СССР. Видели этот великий гол?
21:29
УЕФА на официальном сайте транслирует повтор финального матча чемпионата Европы-1988. В решающей игре встретились Голландия и СССР.
Советская сборная в четвертый раз в истории играла в финале Евро и в третий раз уступила (0:2). Во втором тайме форвард голландцев Марко ван Бастен забил красивый гол в ворота Рината Дасаева практически с нулевого угла.
? Ван Бастен сотворил шедевр на все времена, Беланов не реализовал пенальти... ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 29, 2020
Повтор финала ЧЕ-1988 на https://t.co/qOihcrzebP ?? https://t.co/nvl0D7DfPw pic.twitter.com/3YLDjer56J
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