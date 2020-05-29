УЕФА на официальном сайте транслирует повтор финального матча чемпионата Европы-1988. В решающей игре встретились Голландия и СССР.

Советская сборная в четвертый раз в истории играла в финале Евро и в третий раз уступила (0:2). Во втором тайме форвард голландцев Марко ван Бастен забил красивый гол в ворота Рината Дасаева практически с нулевого угла.