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УЕФА отложил решение по городам Евро-2020 до пятницы

16:13
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УЕФА перенес дедлайн для предоставления Дублином, Мюнхеном и Бильбао гарантий допуска болельщиков на стадионы во время Евро-2020 до 23 апреля. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Решение относительно Евро-2020 отложено до пятницы», — сказал Чеферин на видеоконференции для СМИ.

Ранее сообщалось, что Дублин, Мюнхен и Бильбао рискуют потерять право проведения матчей турнира.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

(Александр Бобров)

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