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Сегодня, 19:54

УЕФА открыл дело против Футбольного союза Сербии из-за поведения фанатов на Евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Сербии из-за поведения фанатов сборной на Евро-2024, сообщается на сайте организации.

16 июня Сербия уступила Англии (0:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024. Сербские фанаты бросали посторонние предметы на поле и отметились «провокационными сообщениями».

После первого тура сборная Англии (3 очка) возглавила группу C. Сербия (0) замыкает квартет.

В следующем матче Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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Чемпионат Европы по футболу
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