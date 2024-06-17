УЕФА открыл дело против Футбольного союза Сербии из-за поведения фанатов на Евро

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Футбольного союза Сербии из-за поведения фанатов сборной на Евро-2024, сообщается на сайте организации.

16 июня Сербия уступила Англии (0:1) в матче первого тура группового турнира Евро-2024. Сербские фанаты бросали посторонние предметы на поле и отметились «провокационными сообщениями».

После первого тура сборная Англии (3 очка) возглавила группу C. Сербия (0) замыкает квартет.

В следующем матче Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.