УЕФА не увидел никаких нарушений в радужной капитанской повязке Нойера

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел расследование в отношении голкипера сборной Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020. Нойер сыграл с радужной повязкой на руке в матчах группового этапа против Франции (0:1) и Португалии (4:2).

УЕФА не обнаружил в этом никакого нарушения регламента, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Die UEFA hat die ?berpr?fung der von @Manuel_Neuer getragenen Kapit?nsbinde am Sonntagabend per Mitteilung an den DFB eingestellt.

In dem Schreiben wird die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft f?r Vielfalt und damit f?r «good cause» bewertet. #EURO2020 #GER pic.twitter.com/5DfgAHI2nU — Die Mannschaft (@DFB_Team) June 20, 2021

После двух туров группового этапа сборная Германии набрала три очка и занимает второе место в группе F. В заключительном матче подопечные Йоахима Лева встретятся со сборной Венгрии 23 июня.