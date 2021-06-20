УЕФА не увидел никаких нарушений в радужной капитанской повязке Нойера
21:47
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел расследование в отношении голкипера сборной Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020. Нойер сыграл с радужной повязкой на руке в матчах группового этапа против Франции (0:1) и Португалии (4:2).
УЕФА не обнаружил в этом никакого нарушения регламента, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.
После двух туров группового этапа сборная Германии набрала три очка и занимает второе место в группе F. В заключительном матче подопечные Йоахима Лева встретятся со сборной Венгрии 23 июня.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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