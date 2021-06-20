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УЕФА не увидел никаких нарушений в радужной капитанской повязке Нойера

21:47
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел расследование в отношении голкипера сборной Германии Мануэля Нойера на матчах Евро-2020. Нойер сыграл с радужной повязкой на руке в матчах группового этапа против Франции (0:1) и Португалии (4:2).

УЕФА не обнаружил в этом никакого нарушения регламента, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

После двух туров группового этапа сборная Германии набрала три очка и занимает второе место в группе F. В заключительном матче подопечные Йоахима Лева встретятся со сборной Венгрии 23 июня.

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Иван Шитик все материалы автора
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