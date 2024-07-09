УЕФА не снимет Цвайера с матча Евро-2024 Нидерланды — Англия из-за скандала с договорными играми

УЕФА не отменит назначение немецкого арбитра Феликса Цвайера на полуфинальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Цвайера могут заменить. Отмечалось, что немец не должен быть допущен к крупным международным турнирам, поскольку в 2014 году его отстранили от футбола на полгода из-за скандала с получением взятки в размере 300 евро и в организации договорных матчей в 2005-м.

По информации источника, УЕФА провел проверку, по итогам которой утвердил решение о назначении 43-летнего судьи на предстоящую игру.

Матч Нидерланды — Англия состоится в среду, 10 июля, в Дортмунде. Начало — в 22.00 по московскому времени.