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УЕФА назначил на матч Евро-2024 Англия — Нидерланды арбитра, которого дисквалифицировали 10 лет назад за получение взятки

Евгений Козинов
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может пересмотреть назначение арбитра Феликса Цвайера на матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 Англия — Нидерланды, сообщает The Times.

В 2014 году немецкий арбитр был отстранен от футбола на полгода из-за скандала с получением взятки в 2005 году, а в 2021-м английский полузащитник Джуд Беллингем расскритиовал судью, усомнившись в его честности. Тогда футболиста оштрафовали за свои комментарии.

Матч Нидерланды — Англия состоится в среду, 10 июля, в Дортмунде. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

Джуд Беллингем
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
УЕФА
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