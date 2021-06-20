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УЕФА начал расследование нарушения дисциплинарного регламента в матче Венгрия — Франция

18:22
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора для проведения дисциплинарного расследования в отношении дискриминационных инцидентов на матче второго тура группового этапа чемпионата Европы между командами Венгрии и Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента УЕФА был назначен инспектор для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциальных дискриминационных инцидентов, произошедших на стадионеФеренц Пушкашв Будапеште во время матчей группового этапа чемпионата Европы между сборными Венгрии и Португалии 15 июня, а также между командами Венгрии и Франции 19 июня», — говорится в сообщении.

По информации источника, согласно ст. 31 п. 4 руководство УЕФА и дисциплинарные органы могут поручить инспекторам по этике и дисциплине проводить расследования самостоятельно, а также в сотрудничестве с другими представителями.

На матче Венгрия — Франция как только футболисты сборной Н’Голо Канте и Поля Погба касались мяча, их сопровождал гул от венгерских болельщиков.

Помимо этого, венгерские фанаты перед началом игры прошлись маршем с баннером, где было перечеркнутое изображение человека, преклонившего колено.

Встреча сборной Венгри против Франции прошла в субботу, 19 июня, в Будапеште и завершилась вничью (1:1).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11700505

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