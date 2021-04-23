УЕФА может возместить Петербургу затраты на проведение дополнительных игр Евро-2020
УЕФА может возместить Санкт-Петербургу затраты на проведение трех дополнительных матчей чемпионата Европы-2020, рассказал генеральный директор российской части турнира Алексей Сорокин.
«Могу только предположить, что УЕФА будет [возмещать затраты]. Это вполне логично. Не могу сказать, каким точно оно будет, но в принципе возмещение затрат на все необходимые услуги предусмотрено», — цитирует Сорокина ТАСС.
Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.
На «Газпром-Арене» состоятся матча Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/euro/news/uefa-obyavil-o-perenose-matchey-evro-2020-iz-dublina-v-sankt-peterburg-1781709/
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