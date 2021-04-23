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УЕФА может возместить Петербургу затраты на проведение дополнительных игр Евро-2020

15:32
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УЕФА может возместить Санкт-Петербургу затраты на проведение трех дополнительных матчей чемпионата Европы-2020, рассказал генеральный директор российской части турнира Алексей Сорокин.

«Могу только предположить, что УЕФА будет [возмещать затраты]. Это вполне логично. Не могу сказать, каким точно оно будет, но в принципе возмещение затрат на все необходимые услуги предусмотрено», — цитирует Сорокина ТАСС.

Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.

На «Газпром-Арене» состоятся матча Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Швеция — Польша (23 июня).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/euro/news/uefa-obyavil-o-perenose-matchey-evro-2020-iz-dublina-v-sankt-peterburg-1781709/

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