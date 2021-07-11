УЕФА может увеличить количество участников Евро с 24 до 32 команд

УЕФА рассматривает возможность увеличить количество участников чемпионатов Европы, сообщает Associated Press.

По информации источника, в УЕФА могут увеличить число участников европейских первенств с 24 до 32 стран-членов организации из 55. Данное решение могут принять до 2023 года, а изменения должны вступить в силу с 2028 года. В случае, если количество участников Евро будет увеличено, в УЕФА могут пересмотреть формат отборочного турнира или отказаться от него.

В последний раз количество участников Евро было увеличено перед турниром в 2016 году — с 16 до 24 команд.

Сегодня, 11 июля состоится финал Евро-2020 Италия — Англия. Начало встречи в Лондоне — в 22.00 (мск).