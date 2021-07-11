УЕФА может увеличить количество участников Евро с 24 до 32 команд
УЕФА рассматривает возможность увеличить количество участников чемпионатов Европы, сообщает Associated Press.
По информации источника, в УЕФА могут увеличить число участников европейских первенств с 24 до 32 стран-членов организации из 55. Данное решение могут принять до 2023 года, а изменения должны вступить в силу с 2028 года. В случае, если количество участников Евро будет увеличено, в УЕФА могут пересмотреть формат отборочного турнира или отказаться от него.
В последний раз количество участников Евро было увеличено перед турниром в 2016 году — с 16 до 24 команд.
Сегодня, 11 июля состоится финал Евро-2020 Италия — Англия. Начало встречи в Лондоне — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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