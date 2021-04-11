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УЕФА может обязать футболистов делать прививки для участия в Евро-2020

13:39

УЕФА работает над новым протоколом в отношении борьбы с коронавирусом на предстоящем чемпионате Европы, информирует Corriere dello Sport.

Речь идет о том, чтобы обязать всех футболистов, которые примут участие в турнире, сделать привку от коронавируса. Также возможен вариант с предоставлением теста на антитела.

Кроме того, такое же правило может быть введено и для болельщиков. Пока окончательное решение пока не принято.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.

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