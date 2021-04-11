УЕФА может обязать футболистов делать прививки для участия в Евро-2020
УЕФА работает над новым протоколом в отношении борьбы с коронавирусом на предстоящем чемпионате Европы, информирует Corriere dello Sport.
Речь идет о том, чтобы обязать всех футболистов, которые примут участие в турнире, сделать привку от коронавируса. Также возможен вариант с предоставлением теста на антитела.
Кроме того, такое же правило может быть введено и для болельщиков. Пока окончательное решение пока не принято.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, он был перенесен на год из-за пандемии коронавируса. В Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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