УЕФА должен окончательно определиться с городами Евро-2020 в пятницу
На сегодняшнем заседании в Монтре исполнительный комитет УЕФА рассмотрел несколько вариантов проведения матчей чемпионата Европы-2020, запланированных в Бильбао, Дублине и Мюнхене, которые на данный момент не подтвердили допуск зрителей на трибуны.
Как информирует официальный сайт УЕФА, исполком поручил администрации союза подготовить конкретные предложения, с тем чтобы принять окончательное решение на видеоконференции в ближайшую пятницу, 23 апреля 2021 года.
Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Девять городов (Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим) уже подтвердили готовность принять игры турнира со зрителями.
Дополнительная информация:
ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0268-121403ac5d28-1c82b5d79eee-1000--уефа-определится-с-городами-евро-2020-в-пятницу/
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