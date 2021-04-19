УЕФА должен окончательно определиться с городами Евро-2020 в пятницу

На сегодняшнем заседании в Монтре исполнительный комитет УЕФА рассмотрел несколько вариантов проведения матчей чемпионата Европы-2020, запланированных в Бильбао, Дублине и Мюнхене, которые на данный момент не подтвердили допуск зрителей на трибуны.

Как информирует официальный сайт УЕФА, исполком поручил администрации союза подготовить конкретные предложения, с тем чтобы принять окончательное решение на видеоконференции в ближайшую пятницу, 23 апреля 2021 года.

Матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Девять городов (Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим) уже подтвердили готовность принять игры турнира со зрителями.