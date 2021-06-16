В союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение по поводу инцидента с участием игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича, который произошел в матче Евро-2020 с Северной Македонией (3:1).

Апелляционный орган УЕФА решил отстранить Арнаутовича на одну игру за оскорбление в адрес игрока сборной Македонии.

13 июня в матче Австрия — Северная Македония форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал забитый мяч: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.

На следующий день Марко принес извинения за свое поведение.