УЕФА дисквалифицировал Арнаутовича на одну игру за выкрики в матче Австрия — Северная Македония
В союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение по поводу инцидента с участием игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича, который произошел в матче Евро-2020 с Северной Македонией (3:1).
Апелляционный орган УЕФА решил отстранить Арнаутовича на одну игру за оскорбление в адрес игрока сборной Македонии.
13 июня в матче Австрия — Северная Македония форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал забитый мяч: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.
На следующий день Марко принес извинения за свое поведение.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/026a-12887d9afecd-83f2e59002a4-1000--ab-austria-v-north-macedonia/
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