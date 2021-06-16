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УЕФА дисквалифицировал Арнаутовича на одну игру за выкрики в матче Австрия — Северная Македония

15:26
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В союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение по поводу инцидента с участием игрока сборной Австрии Марко Арнаутовича, который произошел в матче Евро-2020 с Северной Македонией (3:1).

13&nbsp;июня. Бухарест. Австрия&nbsp;&mdash; Македония&nbsp;&mdash; 3:1. 89-я минута. Марко Арнаутович (в&nbsp;центре).«Я могу купить всю эту чертову Македонию». Игрок с сербскими корнями из Австрии спровоцировал политический скандал на Евро

Апелляционный орган УЕФА решил отстранить Арнаутовича на одну игру за оскорбление в адрес игрока сборной Македонии.

13 июня в матче Австрия — Северная Македония форвард вышел на замену по ходу второго тайма и сумел отличиться на 89-й минуте, установив окончательный счет. Арнаутович очень эмоционально отпраздновал забитый мяч: он начал кричать что-то партнерам по команде и соперникам.

На следующий день Марко принес извинения за свое поведение.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/026a-12887d9afecd-83f2e59002a4-1000--ab-austria-v-north-macedonia/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи