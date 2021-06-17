Украинское издание UA-Футбол посвятило статью матчу Евро-2020 Финляндия — Россия (0:1).

«Не складывалась игра у лидера сборной Финляндии Теему Пукки, — пишет автор материала Борис Сорокин. — Он редко получал мяч, и был изолирован от игры своей команды. Чаще в центре внимания был Йоэл Похьянпало, но форвард «Байера» (выступавший в прошлом сезоне в аренде за «Унион» — прим. «СЭ») принимал ошибочные решения в атаке, предпочитая бить самому, когда были партнеры были свободны. Четыре удара Похьянпало — три блока и один раз мимо.

У ворот финнов часто возникал сумбур, могли «филины» и просто потерять мяч на своей половине поля без давления гостей. Так случился единственный гол в матче. Обрезка в центре поля, Миранчук сыграл в стенку с Дзюбой и уложил мяч в сетку. Отчаянный прыжок Градецки не спас финнов — 0:1.

Финны смелее пошли в атаку во втором тайме, «филины» не стеснялись играть лонгболлами, и пару раз Дивеев выбивал мяч из-под ног Пукки и Похьянпало перед воротами Сафонова. У России моментов было мало, один раз неплохо пробил Головин (спас Градецки), Жемалетдинов не попал в ворота.

Это был ничейный матч, обе команды не наиграли на один гол. Но одно яркое действие Миранчука склонило чашу весов в пользу «гостей». У Финляндии остается три очка».

Следующий матч команда Станислава Черчесова сыграет в Копенгагене против сборной Дании 21 июня.