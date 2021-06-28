«У Зобнина появились конкуренты на лучший пас Евро-2020». Социальные сети троллят голкипера сборной Испании за грубую ошибку

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло

На 20-й минуте первого тайма футболист испанской команды Педри дал пас своему вратарю Унаи Симону. Голкипер не смог обработать мяч, который закатился в ворота.

Армеец_2

Зато "родным" голом испанцы устроили форменный расстрел хорватских ворот. Интересно, что это испанцы не рухнули после такого косяка своего вратаря? Как минимум в пяти статьях на СЭ этому было уделено внимание.

28.06.2021