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«У Зобнина появились конкуренты на лучший пас Евро-2020». Социальные сети троллят голкипера сборной Испании за грубую ошибку

19:50
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Сборная Испании пропустила курьезный автогол в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Хорватии.

На 20-й минуте первого тайма футболист испанской команды Педри дал пас своему вратарю Унаи Симону. Голкипер не смог обработать мяч, который закатился в ворота.

Социальные сети не упустили момента посмеяться над грубой ошибкой испанцев.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля


  • Армеец_2

    Зато "родным" голом испанцы устроили форменный расстрел хорватских ворот. Интересно, что это испанцы не рухнули после такого косяка своего вратаря? Как минимум в пяти статьях на СЭ этому было уделено внимание.

    28.06.2021

  • Штабсъ-комиссаръ

    С безногим ребенком че-то совсем не смешно.

    28.06.2021