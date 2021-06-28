«У Зобнина появились конкуренты на лучший пас Евро-2020». Социальные сети троллят голкипера сборной Испании за грубую ошибку
19:50
Сборная Испании пропустила курьезный автогол в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Хорватии.
На 20-й минуте первого тайма футболист испанской команды Педри дал пас своему вратарю Унаи Симону. Голкипер не смог обработать мяч, который закатился в ворота.
Социальные сети не упустили момента посмеяться над грубой ошибкой испанцев.
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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
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Армеец_2
Зато "родным" голом испанцы устроили форменный расстрел хорватских ворот. Интересно, что это испанцы не рухнули после такого косяка своего вратаря? Как минимум в пяти статьях на СЭ этому было уделено внимание.
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Штабсъ-комиссаръ
С безногим ребенком че-то совсем не смешно.
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