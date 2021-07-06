У РФС появится координатор по развитию футбола

У РФС в штате появится координатор по развитию футбола, информирует «РБ Спорт». На него будут возложены обширные функции. Речь идет о специалисте-иностранце, который бы выстроил систему подготовки резерва в стране, имел компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны.

Новые предложения, направленные на развитие российского футбола, появились после неудачного выступления сборной на Евро-2020. Сборная России заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.

До сих пор неизвестна судьба главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По данным «РБ Спорт», РФС пытается договориться с потенциальными кандидатами на смену Черчесову.