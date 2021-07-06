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У РФС появится координатор по развитию футбола

08:49

У РФС в штате появится координатор по развитию футбола, информирует «РБ Спорт». На него будут возложены обширные функции. Речь идет о специалисте-иностранце, который бы выстроил систему подготовки резерва в стране, имел компетенции оценки уровня тренерской подготовки, оценки системы сборной страны.

Новые предложения, направленные на развитие российского футбола, появились после неудачного выступления сборной на Евро-2020. Сборная России заняла последнее место в своей группе и не смогла выйти в плей-офф.

До сих пор неизвестна судьба главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По данным «РБ Спорт», РФС пытается договориться с потенциальными кандидатами на смену Черчесову.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/u-rfs-poyavitsya-koordinator-po-razvitiyu-futbola-e-to-budet-inostranets/

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости