У Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника
17:02
Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче Евро-2020 со сборной Финляндии.
Как сообщает пресс-служба национальной команды, у футболиста подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.
В первом тайме Фернандес неудачно упал спиной на газон. Его унесли на носилках. На замену вышел Вячеслав Караваев.
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Со второго места
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19.5%
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