У Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника

Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче Евро-2020 со сборной Финляндии.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, у футболиста подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

В первом тайме Фернандес неудачно упал спиной на газон. Его унесли на носилках. На замену вышел Вячеслав Караваев.