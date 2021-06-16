Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

У Марио Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника

17:02
Марио Фернандес. Фото Reuters
Марио Фернандес. Фото Reuters
Теги:

Защитник сборной России Марио Фернандес получил повреждение в матче Евро-2020 со сборной Финляндии.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, у футболиста подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга.

В первом тайме Фернандес неудачно упал спиной на газон. Его унесли на носилках. На замену вышел Вячеслав Караваев.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 37998
Все опросы
Россия выйдет из группы на Евро-2020?
Да, причем с первого места
3.7%
Со второго места
17.3%
Да, с третьего места
14.0%
Нет, но будет третьей
19.5%
Нет, останется четвертой
45.4%
Обсудить опрос

Читайте также

Турция — Уэльс: прогноз Сергея Шавло на матч Евро-2020
Россия — Финляндия: единственный мяч Черчесову, два автогола, феерия Аршавина и Кержакова
«Это не постанова, это исключительно блестящее общение без оскорблений». Губерниев — об эфире с Бузовой
Финляндия — Россия: гол финнов на 4-й минуте отменен после просмотра ВАР

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
31
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи