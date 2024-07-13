У гостиниц сборных Англии и Испании усилили меры безопасности перед финалом Евро-2024

Правоохранительные органы усилили меры безопасности у берлинских гостиниц, где остановились сборные Англии и Испании перед финальным матчем чемпионата Европы-2024, сообщает ТАСС.

Перед входом в обе гостиницы были выставлены наряды полиции. Также заготовлены металлические ограждения на случай массового скопления болельщиков, желающих увидеть представителей национальных команд перед матчем.

Встреча между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.