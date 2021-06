У футболиста сборной Шотландии Гилмора обнаружен коронавирус

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор сдал положительный результат на коронавирус, сообщает пресс-служба команды. Гилмор будет изолирован на 10 дней и пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Хорватии 22 июня.

На Евро-2020 футболист успел сыграть в стартовом составе матча второго тура со сборной Англии (0:0) и был заменен на 76-й минуте.

Сборная Шотландии занимает последнее (4-е) место в группе D, набрав всего одно очко. На первом месте группы находится сборная Чехии (4 очка), на втором — Англия (4 очка).

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Матчи чемпионата принимают такие города, как Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

