У дебютантов Евро в XXI веке лишь две победы в девяти матчах
Сегодня, 12 июня, сборная Финляндии сыграет против Дании в Копенгагене и станет десятым дебютантом чемпионатов Европы в XXI веке.
На последних четырех турнирах новички континентальных первенств только дважды начинали с победы: в 2012 году Украина дома одолела Швецию, а в 2016-м Уэльс справился с другим дебютантом — Словакией. Помимо словаков с неудач начинали Латвия, Австрия, Польша, Албания и Северная Ирландия, а вот Исландия с ходу зацепила ничью в противостоянии с Португалией — будущим чемпионом Европы.
(Кирилл Бурдаков)
Матч Финляндия — Дания состоится сегодня, в субботу, начало — в 19.00 (мск).
Первые матчи дебютантов Евро в XXI веке:
|
Дата
|
Дебютант
|
Соперник
|
Счет
|
15.06.2004
|
Латвия
|
Чехия
|
1:2
|
08.06.2008
|
Австрия
|
Хорватия
|
0:1
|
08.06.2008
|
Польша
|
Германия
|
0:2
|
11.06.2012
|
Украина
|
Швеция
|
2:1
|
11.06.2016
|
Албания
|
Швейцария
|
0:1
|
11.06.2016
|
Уэльс
|
Словакия
|
2:1
|
11.06.2016
|
Словакия
|
Уэльс
|
1:2
|
12.06.2016
|
Северная Ирландия
|
Польша
|
0:1
|
14.06.2016
|
Исландия
|
Португалия
|
1:1
Итого: +2=1-6, мячи 7-12.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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