У болельщиков возникли проблемы с проходом на стадион перед матчем Евро Германия — Шотландия

Известный болельщик «Спартака» Николай Сурин в своем телеграм-канале сообщил о больших очередях перед стадионом в Мюнхене, где пройдет матч-открытие Евро-2024 между Германией и Шотландией.

Как сообщает Сурин, вход на стадион перекрыли за полтора часа до старта игры.

Матч Германия — Шотландия пройдет на стадионе «Баварии» в Мюнхене и начнется в 22:00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.