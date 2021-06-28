У 300 финских болельщиков выявили коронавирус после возвращения из Петербурга
17:34
Около 300 граждан Финляндии сдали положительный тест на коронавирус после возвращения из Санкт-Петербурга, сообщает 28 июня департамент здравоохранения и социального обеспечения страны. Они были в Петербурге на матчах Евро-2020.
Также ведомство рекомендует тем, кто был в прямом контакте с заразившимися, сдать тесты на коронавирус даже в том случае, если у них нет симптомов. Тестирование на COVID-19 бесплатное. Кроме того, жителям страны рекомендуется воздержаться от необязательных поездок в Россию, а возвращающимся из РФ — соблюдать самоизоляцию на протяжении 72 часов до того, как станет известен результат теста.
На Евро-2020 Финляндия провела два матча в Петербурге — с Россией (0:1) и Бельгией (0:2).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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