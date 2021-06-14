Турнирная таблица группы Украины на Евро-2020: положение на 13 июня
01:15
Сборная Украины в первом туре группового турнира Евро-2020 уступила Голландии со счетом 2:3.
В составе голландцев отличились Джорджиньо Вайналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис, украинцы ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.
В другом матче группы C сборная Австрии обыграла Северную Македонию — 3:1.
После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украинцы и македонцы не набрали очков.
В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.
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