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Турнирная таблица группы Украины на Евро-2020: положение на 13 июня

01:15
13 июня. Голландия — Украина — 3:2. Фото УЕФА
13 июня. Голландия — Украина — 3:2. Фото УЕФА
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Сборная Украины в первом туре группового турнира Евро-2020 уступила Голландии со счетом 2:3.

В составе голландцев отличились Джорджиньо Вайналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис, украинцы ответили точными ударами Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука.

В другом матче группы C сборная Австрии обыграла Северную Македонию — 3:1.

После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украинцы и македонцы не набрали очков.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.

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Сергей Разин все материалы автора
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