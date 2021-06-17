Турнирная таблица группы России на Евро-2020: положение на 17 июня

После второго тура Евро-2020 в группе В сборная России занимает второе место. Россияне обыграли Финляндию (1:0) и имеют три очка. По разнице забитых и пропущенных мячей финны идут третьими.

На последнем месте в группе расположилась сборная Дании, которая уступила Бельгии (1:2) и имеет ноль очков. Бельгийцы (6) являются лидерами группы.

В следующем туре Россия 21 июня сыграет с Данией, а Бельгия проведет матч против Финляндии.