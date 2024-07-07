Турецкие и голландские фанаты подрались в Берлине после четвертьфинала Евро-2024

После матча Турция — Нидерланды (1:2) в 1/4 финала Евро-2024 произошла драка между болельщиками, сообщает турецкий канал Tele1.

По сведениям источника, драка фанатов прошла в ночь на 7 июля в Берлине. Официальные представители Турции пока не прокомментировали произошедшее.

Ранее болельщики сборной Турции во время исполнения гимна перед матчем против Нидерландов показывали запрещенный жест «волчий салют».

В полуфинале сборная Нидерландов встретится с Англией. Матч пройдет 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.