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Турецкие фанаты освистали гимн Армении перед матчем команд в квалификации Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Турецкие фанаты освистали гимн Армении перед матчем команд в квалификации Евро-2024.
Фото Reuters

Болельщики сборной Турции освистали гимн Армении перед началом матча национальных команд в квалификации Евро-2024.

Матч проходит на стадионе «Эскишехир Арена» в Эскишехире. По итогам первого тайма команды не открыли счет.

Сборная Турции лидирует в турнирной таблице группы D, набрав девять очков. Армения — вторая (шесть очков).

Первый матч национальных команд в рамках квалификации Евро-2024 завершился со счетом 2:1 в пользу Турции.

Футбол
Сборная Армении по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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