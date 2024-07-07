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Сегодня, 07:32

Турецкие болельщики в матче с Нидерландами массово показывали «волчий салют»

Сергей Разин
корреспондент
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Болельщики сборной Турции.
Фото Reuters

Болельщики сборной Турции во время исполнения гимна перед четвертьфиналом Евро-2024 против Нидерландов (1:2) показывали запрещенный жест «волчий салют».

Ранее немецкая полиция призывала болельщиков не демонстрировать этот жест.

После 1/8 финала чемпионата Европы против Австрии (2:1) защитник Мерих Демирал был дисквалифицирован за «волчий салют» на два матча.

В полуфинале сборная Нидерландов встретится с Англией. Матч пройдет 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
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