Турецкие болельщики в матче с Нидерландами массово показывали «волчий салют»

Болельщики сборной Турции во время исполнения гимна перед четвертьфиналом Евро-2024 против Нидерландов (1:2) показывали запрещенный жест «волчий салют».

Ранее немецкая полиция призывала болельщиков не демонстрировать этот жест.

После 1/8 финала чемпионата Европы против Австрии (2:1) защитник Мерих Демирал был дисквалифицирован за «волчий салют» на два матча.

В полуфинале сборная Нидерландов встретится с Англией. Матч пройдет 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.